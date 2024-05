Sender und Kollegen äußern sich bestürzt. "Wir verlieren mit Klaus Otto Nagorsnik ein Vorbild an Authentizität, Bildung und Lebensfreude. Ich habe ihn bewundert und unwahrscheinlich gerne mit ihm gespielt und geflachst. Die Jagd wird auch für ihn weitergehen", so "Gefragt - Gejagt"-Moderator Alexander Bommes.

Der gebürtige Münsterländer war nicht nur im TV, sondern auch privat ein großer Rate-Fan. Als leidenschaftlicher Quiz-Spieler hat er zu Lebzeiten bei Quiz-Meisterschaften zahlreiche Titel gewonnen. Dabei kam ihm sein Beruf zugute: Bis zu seinem Ruhestand arbeitete Klaus Otto Nagorsnik als Bibliothekar in der Stadtbücherei Münster - quasi an der Quelle des Wissens. Das brachte ihm in "Gefragt - Gejagt" den Kampfnamen "Der Bibliothekar" ein.