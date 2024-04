Die Tour wird wie das kommende Album, "Hit me hard and soft", heißen (Veröffentlichung am 17. Mai) und Billie Eilish ganz schön in der Welt rumkommen lassen: Start ist noch in diesem September in Kanada, der Abschluss ist für Juli 2025 in Irland geplant. Dazwischen ist sie unter anderem in Australien, Dänemark, Spanien und England.