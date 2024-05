Während sich Alexander Zverev in Paris auf dem Weg zum Titel bei den French Open befindet, hat in Deutschland ein Prozess gegen den 27 Jahre alten Tennis-Star begonnen.



In dem Verfahren wegen des Vorwurfs der Körperverletzung an seiner damaligen Freundin Brenda Patea wurden am Freitag (31.05.) vor dem Amtsgericht Berlin-Tiergarten schwere Anschuldigungen durch die Anwälte der Anklage und Verteidigung vorgebracht.