Steuerhinterziehung in Millionenhöhe, lautete der Vorwurf gegen Shakira. Mit einem Eingeständnis ihrer Schuld entgeht sie jedoch einer Haftstrafe. Bei diesen Stars sieht das teilsweise anders aus. Einige wanderten deshalb schon einmal ins Gefängnis.

Alfons Schuhbeck

Er hat für die Queen und den FC Bayern München gekocht. Doch die Einnahmen reichten dem Spitzenkoch offenbar nicht aus. Über Jahre hinweg hat Alfons Schuhbeck in seinen beiden Münchner Restaurants "Orlando" und "Südtiroler Stuben" die Umsätze manipuliert. Ein Computerprogramm, das einer seiner Mitarbeiter geschrieben hatte, verfälschte die Einnahmen. Dadurch bezahlte er zu wenig Einkommenssteuer, Umsatzsteuer und Gewerbesteuer. In Summe: rund 2,3 Millionen Euro. Im Oktober 2022 wurde er deswegen zu drei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt. Seine Strafe verbüßt er seit August 2023 in der Justizvollzugsanstalt Landsberg.

Uli Hoeneß

Uli Hoeneß war jahrzehntelang einer der prägenden Köpfe des deutschen Fußballs. 2013 begann sein Stern allerdings zu sinken, denn der Präsident des FC Bayern München geriet in den Verdacht der Steuerhinterziehung. 2014 wurde Uli Hoeneß wegen Hinterziehung von 28,5 Millionen Euro zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. Von Juni 2014 bis Februar 2016 saß er im Gefängnis, die übrige Strafe durfte er auf Bewährung verbüßen.

Boris Becker

Gegen Uli Hoeneß’ 28,5 Millionen Euro wirkt Boris Beckers Steuerbetrug von 1,7 Millionen Euro fast schon wie Kleingeld.

Das Problem bei Boris Becker: Wie auch Shakira wurde ihm 2002 vorgeworfen, bei seinem Wohnsitz geschummelt zu haben. Er gab jahrelang vor, in Monaco zu leben. Tatsächlich wohnte er jedoch hauptsächlich in München. Dadurch konnte er Einkommens- und Vermögenssteuern im siebenstelligen Bereich hinterziehen. In der Folge wurde ihm der Prozess gemacht. Im Vorfeld zahlte er bereits 3,1 Millionen Euro beim Finanzamt nach und verhinderte damit eine höhere Strafe. Sein Urteil: zwei Jahre auf Bewährung und eine Geldstrafe von 550.000 Euro.

2022 kam Boris Becker allerdings nicht nur mit einem blauen Auge davon. In einem Insolvenzverfahren sollte der Tennis-Star sein vollständiges Vermögen zur Begleichung seiner Schulden offenlegen. Er verschwieg jedoch Vermögenswerte in Millionenhöhe. Der Prozess endete für Boris Becker mit einer Gefängnisstrafe, die er teilweise im Gefängnis Wandsworth und im Gefängnis Huntercombe (in Oxfordshire) absaß. Im Dezember 2022 wurde er vorzeitig aus der Haft entlassen und nach Deutschland abgeschoben.

Peter Graf

Bleiben wir im Tennissport: Peter Graf, Vater der Tennislegende Steffi Graf, musste sich für 12,3 Millionen Mark (umgerechnet rund 6,29 Millionen Euro) hinterzogene Steuern verantworten. Peter Graf wurde zu einer Haftstrafe von drei Jahren und neun Monaten verurteilt, kam jedoch nach 25 Monaten wegen guter Führung frei.

Bar Refaeli

Bar Refaeli und ihre Mutter sind 2020 wegen Steuerhinterziehung verurteilt worden. Das israelische Model musste neun Monate Sozialdienste leisten, während ihre Mutter für 16 Monate ins Gefängnis kam. Außerdem mussten die beiden insgesamt 5 Millionen Schekel (rund 1,2 Millionen Euro) nachzahlen.

Alice Schwarzer