Alfons Schuhbeck kommt nicht aus den Schlagzeilen: Die Staatsanwaltschaft München I wirft dem Star-Koch, der bereits wegen Steuerhinterziehung im Gefängnis sitzt, weitere Straftaten vor. Nun gibt es einen neuen Prozess gegen ihn. Der Startschuss für die vier Prozesstage fällt am 24. Juni. Mit einem Urteil kann am 14. Juli gerechnet werden.

Die Vorwürfe haben es in sich: Es geht um Insolvenzverschleppung in neun Fällen, Betrug in vier Fällen, versuchten Betrug in fünf Fällen, Subventionsbetrug in 19 Fällen, wie die Behörde mitteilte.



Alfons Schuhbeck werde sich gegen die neuen Vorwürfe verteidigen, sagten seine Anwälte.