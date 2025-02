In dem mehrwöchigen Verfahren war Rihanna an mehreren Tagen in den Gerichtssaal gekommen. Zu einer Sitzung hatte sie sogar die beiden kleinen Söhne des Paares mitgenommen. Die Sängerin äußert sich auf Instagram mit den Worten:

Anlass zum Feiern bietet aktuell nicht nur der Freispruch, sondern auch die Premiere des Films "If I Had Legs I’d Kick You" auf der Berlinale, in dem A$AP Rocky eine Nebenrolle spielt.