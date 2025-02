23.02.25 |

Große Überraschung! Den Film "Drømmer" hatten nicht viele auf dem Schirm, und doch räumte er am Samstagabend den Goldenen Bären für den Besten Film ab.



Der Film des norwegischen Regisseurs Dag John Haugerud erzählt die Geschichte eines Mädchens, das sich in seine Lehrerin verliebt. Die Jury lobte den Film als ein Werk von "großer Intelligenz", das klare Beobachtungen mit kluger Kameraführung und hervorragenden Darstellungen vereint. "Drømmer" ist ab Frühjahr 2025 auch in deutschen Kinos zu sehen.



Die deutschen Wettbewerbsbeiträge "Was Marielle weiß" von Frédéric Hambalek und "Yunan" von Ameer Fakher Eldin gingen hingegen leer aus. In diesem Jahr konkurrierten 19 Filme um den Hauptpreis.

Bildrechte: IMAGO / Future Image

Für die beste schauspielerische Leistung in einer Hauptrolle nahm Rose Byrne einen Silbernen Bären mit nach Hause. In "If I had Legs I'd kick you" spielt sie eine berufstätige Mutter, die nicht mehr weiter weiß und versucht, einen Ausweg zu finden.



Der Große Preis der Jury ging an "O Ultimo Azul" (Das letzte Blau) von Gabriel Mascaro, der auch von der ökumenischen Jury der Kirchen geehrt wurde.

Margaret Qualley ist einer der Stargäste der diesjährigen Berlinale und will mit ihrem neuen Film "Blue Moon" für Begeisterung sorgen. Was auch abseits der Leinwand schon für viele fröhliche Gesichter gesorgt hat: ihr vierbeiniger Begleiter. "Smokey" heißt der neue Hund der Schauspielerin, der sie ab sofort offenbar bei wichtigen Presseterminen begleitet.

Bildrechte: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Marina Takimoto

Bei seiner ersten großen Pressekonferenz machte der Wuschel im Ringelpulli an der Seite seines 30-jährigen Frauchens eine gute Figur. Auf die Frage, warum sie einen Hund dabei habe, antwortete Qualley, das liege auch an ihrer Schauspielkollegin Demi Moore. Die bringt nämlich auch gerne ihren Hund Pilaf zu öffentlichen Auftritten mit. "Ich bin immer von ihr inspiriert. Ich mache mir ständig Notizen, und eine davon war, mir einen Hund zuzulegen", so Qualley.

Bildrechte: picture alliance / Scott A Garfitt/Invision/AP | Scott A Garfitt