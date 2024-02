Vergessen kann er die dunklen Zeiten nicht - und schlägt zurück. Im September 2022 verklagte Ricky Martin seinen Neffen auf 20 Millionen US-Dollar. Der Vorwurf: Rufschädigung. In der Klageschrift wird Dennis Yadiel Sánchez Martin als "verhaltensgestört" bezeichnet.



Während die Klage läuft, blickt Ricky Martin weiter nach vorn und erfindet sich neu: Der Sänger war gerade erst mit Pitbull und Enrique Iglesias auf Tour. Parallel bastelt er an seiner Schauspiel-Karriere, spielt in der Apple TV+-Serie "Palm Royale" eine der Hauptrollen.



So sieht sie als aus: Die Neugeburt des Ricky Martin.