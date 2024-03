Zwei Jahre nach einem Angriff auf Oliver Pocher am Rande eines Boxkampfes in Dortmund ist der Rapper Fat Comedy zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Das Dortmunder Amtsgericht entschied am Freitag, dass der Angeklagte wegen vorsätzlicher Körperverletzung 1.800 Euro zahlen muss. Das entspricht 120 Tagessätzen à 15 Euro.



Das Urteil ist nicht rechtskräftig, ob weitere Rechtsmittel eingelegt werden, ist noch unklar. Die Staatsanwaltschaft hatte auf eine Freiheitsstrafe von zehn Monaten zur Bewährung plädiert.