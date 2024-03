Sean "Diddy" Combs ist eine Instanz in der Hip-Hop-Welt, doch die Unnahbar-Fassade des 54-Jährigen scheint nun gewaltig zu bröckeln. Der Grund: Dem Rapper wird sexuelle Gewalt vorgeworfen. Im Zuge dessen haben US-Ermittler zwei Häuser in Kalifornien und Florida durchsucht. Auf Anfrage des US-Senders CNN bestätigte die Behörde Homeland Security Investigations (HSI) am Montag die Razzien in Los Angeles und in Miami. Zu den Hintergründen wurde nichts Offizielles mitgeteilt. Nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP soll Combs aber das Ziel der Durchsuchungen gewesen sein.

Medien in Los Angeles veröffentlichten Luftaufnahmen, die ein massives Aufgebot an einer Residenz in Holmby Hills zeigen, die mit Combs in Verbindung steht. Schwer bewaffnete Einsatzkräfte sind rund um das weitläufige Anwesen zu sehen. Aufnahmen zeigen, wie mehrere Menschen am Tatort festgehalten werden. Die US-Promi-Website TMZ berichtet, auf Bildern seien offenbar die Söhne des Rappers, Justin and King Combs, in Handschellen zu sehen.



Gegen ihren Vater, der bei den Razzien nach Medienangaben nicht anwesend war, sind in den vergangenen Monaten Vorwürfe laut geworden, bei denen es laut TMZ um sexuelle Gewalt und Menschenhandel geht. Produzent Rodney "Lil Rod" Jones, der mit Combs an dessen Grammy-nominierter Platte "The Love Album: Off the Grid" arbeitete, reichte im Februar Klage vor einem Bundesgericht in New York ein.