Der Sänger Marc Terenzi ist am Freitag (23.05.) vom Vorwurf der vorsätzlichen Körperverletzung an seiner Ex-Verlobten Verena Kerth freigesprochen worden.

Die Begründung der Amtsrichterin: "Wir können nicht mit der erforderlichen Sicherheit klären, ob das passiert ist." Deshalb heiße es in diesem Fall: In dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten. Auch die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung hatten einen Freispruch gefordert.

Laut Anklage soll der 46-Jährige am 22. August 2023 zur Mittagszeit unter Alkoholeinfluss in einem Hotel in St. Georg seine damalige Verlobte Verena Kerth "geschlagen und über den Fußboden durch das Hotelzimmer gezerrt" haben. Dabei soll die 42-Jährige Schürfwunden an Ellenbogen und Knien sowie einen abgerissenen Fingernagel erlitten haben. Terenzi bestreitet die Vorwürfe.