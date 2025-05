21.05.25 |

Zehn Jahre Haft fordert die Staatsanwaltschaft für den Hauptangeklagten Aomar Aït Khedache im Prozess um den Raubüberfall in Paris. Der mittlerweile 69-Jährige soll als Kopf der Bande fungiert haben.



"Heute wirken sie wie eine Rentner-Gang - aber 2016 waren sie erfahrene Kriminelle mit Verbindungen zur organisierten Kriminalität", sagte Staatsanwältin Anne-Dominique Merville in ihrem Plädoyer. Acht der zehn Angeklagten beteuerten ihre Unschuld, doch die Staatsanwältin ist der Meinung: "Ich bin überzeugt, dass sie alle schuldig sind."



Der Hauptangeklagte hatte seine Beteiligung früh eingeräumt, bestreitet aber dennoch, der Strippenzieher gewesen zu sein. Die Staatsanwaltschaft sieht das anders: Er soll nicht nur den Plan geschmiedet, sondern auch die Beute in Brüssel weiterverkauft haben.



Schmuck im Wert von rund neun Millionen Euro haben sie damals ergaunert.



Mit einem Urteil wird am Freitag (23.05.) gerechnet.

Wie angekündigt, hat Kim Kardashian im Prozess um den spektakulären Raubüberfall in Paris auch persönlich das Wort ergriffen.



In ihrer emotionalen Aussage schilderte die 44-Jährige am Montag die schrecklichen Stunden und berichtetet von ihrer Todesangst: "Ich war mir absolut sicher, (...) ich würde sterben." Weiter berichtet sie, dass sie erst an eine Art Terror-Attacke gedacht habe. "Mir war nicht klar, dass es um meinen Ring ging", so die Ex-Frau von Kanye West.



Bei dem nächtlichen Überfall in einer Pariser Luxus-Residenz im Jahr 2016 seien zwei als Polizisten gekleidete Männer in ihr Zimmer gestürmt, und einer von beiden habe laut auf Englisch gerufen: "Der Ring, der Ring, der Ring."

Bildrechte: IMAGO / MAXPPP