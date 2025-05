Gewalt gegen Frauen ist ein ernstes und weit verbreitetes Problem in Deutschland. Sie reicht von häuslicher und sexualisierter Gewalt über digitale Übergriffe bis hin zu Femiziden, also der Tötung von Frauen aufgrund ihres Geschlechts.

Allein im Jahr 2023 wurden in Deutschland nach BKA-Angaben 180.715 Frauen Opfer häuslicher Gewalt. Und die Zahlen steigen offenbar immer weiter, denn noch ein Jahr zuvor gab es mehr als fünf Prozent weniger Opfer. Alarmierend ist in diesem Zusammenhang auch, dass hierzulande fast täglich ein Femizid verübt wird. 360 der 938 Femizid-Versuche im Jahr 2023 endeten tödlich.

Die internationale Frauenorganisation " Zonta " hat deutschlandweit eine Initiative gestartet, um Opfern eine Brücke zu bauen. Das Codewort "Maske 19" soll Frauen aus dem gefährlichen Schweigen helfen. Frankreich und Spanien haben es vorgemacht. Dort sind Apotheker und Ärzte angehalten, die Polizei zu rufen, wenn eine Kundin das Codewort "Maske 19" sagt. Apotheker und Ärzte unterliegen zudem der Schweigepflicht. Bietet eine Apotheke, eine Arztpraxis oder Klinik gut sichtbar Informationen zu "Maske 19" an (Poster, Flyer etc.), weiß die Betroffene: Hier muss sie im Notfall nicht warten und sie muss sich auch nicht lange erklären. Das Codewort genügt.

Das bundesweite Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" bietet unter der Telefonnummer 116 016 rund um die Uhr eine Beratung - anonym, in 18 Sprachen, in Gebärden- und leichter Sprache. Außerdem gibt es eine Vermittlung in das örtliche Hilfesystem. Das gilt auch für den Chat oder eine Beratung per E-Mail.