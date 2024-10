Kida Khodr Ramadan verbüßt seit Anfang August eine Haftstrafe von zehn Monaten, zu der er 2022 wegen vielfachen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verurteilt worden war.



2024 wurde der Schauspieler und Regisseur zu einer zweiten Haftstrafe verurteilt. Er war erneut ohne Fahrerlaubnis am Steuer erwischt worden.



Die Haftstrafe darf er im sogenannten offenen Vollzug verbüßen. Dies ermöglicht ihm, zur Arbeit zu gehen und am Abend in die Haftanstalt zurückzukehren.