Sean "Diddy" Combs sieht sich seit Monaten mit Vorwürfen sexueller Gewalt konfrontiert. Im Frühjahr dieses Jahres wurden seine Häuser von US-Ermittlern durchsucht, nun wurde der Rapper und Produzent festgenommen und angeklagt. Die Festnahme sei am Montagabend (16.09.) in New York City erfolgt, teilte die Bundesanwaltschaft mit. Die konkreten Anklagepunkte: Menschenhandel zu sexuellen Zwecken und organisierte Kriminalität.

Anklage: "Frauen missbraucht und bedroht"

Laut Anklageschrift soll Combs über Jahrzehnte hinweg Frauen und andere Personen in seinem Umfeld missbraucht, bedroht und gezwungen haben, seine sexuellen Wünsche zu erfüllen und danach zu schweigen, um seinen Ruf zu wahren. Konkret soll Combs laut US-Medien weibliche Opfer unter Drogeneinfluss zu tagelangen Sex-Orgien, so genannten "Freak Offs", gezwungen haben. Auch männliche Prostituierte sollen daran teilgenommen haben.



Combs habe ein "kriminelles Unternehmen" betrieben und sein "Imperium" im Musikgeschäft zur Verschleierung seiner Taten genutzt, wobei er sich auf die Unterstützung seiner Mitarbeiter verlassen habe, heißt es in der Anklageschrift. Sollte der Rapper in allen Anklagepunkten verurteilt werden, droht ihm nach Angaben der Nachrichtenagentur AP eine Haftstrafe von mindestens 15 Jahren - im schlimmsten Fall sogar lebenslänglich.

Diddy sieht sich unfair behandelt

Diddys Anwalt spricht in einer Mitteilung von einer "unfairen" Strafverfolgung durch die US-Staatsanwaltschaft. Combs habe mit den Behörden kooperiert und sich angesichts der zu erwartenden Anklage freiwillig nach New York begeben. Sein Anwalt Marc Agnifilo bezeichnete seinen Mandanten als "unschuldigen Mann", der sich darauf freue, seinen Namen vor Gericht reinzuwaschen. Er beschrieb Combs auch als "Musik-Ikone, Selfmade-Unternehmer, liebevollen Familienvater und Philantrop". Er sei ein Mensch mit Fehlern, aber kein Krimineller.



Sean Combs plädierte bei einer Haftanhörung auf "nicht schuldig". Ein Kautionsantrag des Rappers wurde vom Bundesgericht in Manhattan abgelehnt. Damit muss Combs bis zu seinem Prozess in Untersuchungshaft bleiben. Experten gehen davon aus, dass dies bis zu zwei Jahre dauern kann.

Razzien in Diddys Häusern

Gegen Combs sind seit letztem Jahr mehrere Zivilklagen wegen Vergewaltigung und Missbrauch anhängig. Im März sorgten Razzien in Los Angeles und Miami für Schlagzeilen. US-Ermittler durchsuchten dort Häuser des Rappers. Im Mai veröffentlichte CNN ein Video, das angeblich zeigt, wie Combs 2016 seine damalige Freundin Cassie Ventura in einem Hotel angreift.

Streit mit Ex-Freundin Cassie Ventura

Der 54-Jährige hatte sich daraufhin öffentlich entschuldigt. Die Sängerin hatte dem Musiker 2023 in einer Zivilklage unter anderem sexuellen Missbrauch, Vergewaltigung, Einschüchterung und körperliche Gewalt während ihrer langjährigen Beziehung vorgeworfen. Es kam nicht zu einem Prozess, sondern zu einem Vergleich. Combs wies die Vorwürfe damals zurück.

