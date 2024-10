Der Prozess gegen den US-Rapper Sean "Diddy" Combs soll am 5. Mai 2025 starten. Bis dahin bleibe er in Untersuchungshaft, verkündete Richter Arun Subramanian in einer Anhörung am Donnerstag (10. Oktober) in New York.



Der 54-Jährige ist angeklagt wegen Sexhandels und anderer schwerer Straftaten. Combs Anwälte hatten bis zur Anhörung keine weiteren Anträge auf Freilassung gestellt. Zuvor war eine Freilassung des Musikers gegen Kaution zweimal abgelehnt worden.