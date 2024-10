Nun hat sich die Mutter des gefallenen Rapstars, Janice Combs, mit einem Statement zu Wort gemeldet, in dem sie ihren Sohn verteidigt. "Ich wende mich heute als Mutter an Sie, die am Boden zerstört und zutiefst traurig über die Anschuldigungen gegen meinen Sohn ist", beginnt die 84-Jährige das Statement, das der Hollywood Reporter in voller Länge veröffentlicht hat.



Combs bezeichnet die Ereignisse der vergangenen Wochen als "öffentlichen Lynchmord". Es breche ihr das Herz zu sehen, "dass mein Sohn nicht für die Wahrheit verurteilt wird, sondern für ein Narrativ, das aus Lügen besteht".



Wie jeder andere Mensch habe es ihr Sohn verdient, vor Gericht zu erscheinen (...) und seine Unschuld zu beweisen. Combs bezeichnet ihren Sohn nicht als perfekt, denn das sei er nicht. Wie jeder Mensch habe er Fehler gemacht. Aber er sei "nicht das Monster, für das ihn manche halten". Er verdiene die Chance, seine Sicht der Dinge darzulegen.