Das Gericht müsse entscheiden, was in dieser Beziehung freiwillig erfolgt sei – und was nicht, erklärte die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer, in dem sie Bushidos umfangreiche Aussage noch einmal zusammenfasste. Dieser habe lange gezögert, gegen seinen früheren Partner auszusagen.



Letztlich soll seine Ehefrau Anna-Maria Ferchichi wesentlichen Anteil daran gehabt haben, dass sich Bushido gegen seinen Geschäftspartner wandte. Vor Gericht sagte sie unter anderem, Arafat Abou-Chaker habe ihr Leben bestimmt.