90 Jahre Lebenserfahrung schützen nicht davor, Opfer von kriminellen Machenschaften zu werden. Das musste TV-Star Brigitte Antonius am eigenen Leib erfahren. Das "Rote Rosen"-Urgstein fiel auf dreiste Telefon-Betrüger rein und verlor dabei viel Geld.



Im offiziellen "Rote Rosen"-Podcast erzählt die 90-Jährige von einem Fake-Anruf. Sie erhielt in Lüneburg einen Anruf von einem angeblichen Polizeioberkommissar. Sie stehe auf der Liste älterer Leute, die überfallen werden sollen. Ihr Hab und Gut sei in Gefahr. Ein Beamter in Zivil werde ihre Geldkarte abholen, die sie unter die Fußmatte vor ihrer Wohnung zu legen habe. So solle das Geld vor den Dieben geschützt werden.

Ich schäme micht so, ich bin voll drauf hereingefallen. Brigitte Antonius "Rote Rosen"-Podcast

Doch es war alles nur ein Trick. Im Podcast sagt Brigitte Antonius, die in der Serie Johanna Jansen spielt, all das sei "entsetzlich" gewesen. Insgesamt gingen ihr 3.700 Euro verloren. Der Vorfall sei bereits Monate her.

"Ich Idiotin falle drauf rein."

Noch heute ärgere sie sich darüber, dass die Betrüger Erfolg bei ihr hatten: "Ich Idiotin falle drauf rein, obwohl das doch ein ganz übler Trick ist", sagt sie im Podcast. Bei dem Geld habe es sich um eine Gage für einen Dreh gehandelt, so die Schauspielerin.

Trickbetrüger versuchten es erneut bei Brigitte Antonius

Es bliebt nicht bei dem ärgerlichen Vorfall. Einen ähnlichen Anruf erhielt sie in Wien. Wieder sei am anderen Ende des Telefons ein "Kriminalkommissar" gewesen. In diesem Fall wollten die Betrüger es mit einem anderen Trick versuchen.

