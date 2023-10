Die neue Frau an seiner Seite, Rebecca Oehlmann, hat ebenfalls eine Tochter aus einer früheren Beziehung.

Die Maskenbildnerin arbeitet unter anderem am Set von "Alles was zählt". In der Serie spielte auch Erol Sander von 2021 bis 2022 mit - als Bösewicht.



Hinter der Kamera zeigte sich der Schauspieler aber wohl doch eher von seiner charmanten Seite - und aus Arbeit wurde Liebe.