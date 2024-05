Auf Insta hat die Baby-News innerhalb weniger Minuten Millionen Likes abgestaubt. Auch an Glückwünschen mangelt es in den Kommentaren nicht. Zu den Gratulanten zählen unter anderem Lindsay Lohan, Heidi Klum, Paris Hilton und Kris Jenner.



Auf den Fotos ist Hailey in einem Outfit zu sehen, das an eine Hochzeit erinnert - ein bodenlanges weißes Spitzenkleid samt weißem Kopftuch. Und das nicht ohne Grund! Wie mehrere US-Medien berichten, soll das Paar in diesen Tagen auch seine Eheversprechen erneuert haben. 2018 hatten sich Hailey & Justin Bieber das Jawort gegeben.