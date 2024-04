Erst am Samstag (20.04.) postete Erol Sander auf seinem Instagram-Account mehrere Fotos, die ihn bei einem Shooting mit der hochschwangeren Rebecca zeigen. Nur wenige Stunden, nachdem der Beitrag online ging, setzten bei Rebecca Oehlmann die Wehen ein. Ihre Tochter Romy erblickte am frühen Sonntagmorgen um 6:46 Uhr in Köln das Licht der Welt. Mutter und Kind sind wohlauf.

Erol Sander und die Maskenbildnerin Rebecca Oehlmann verliebten sich am Set der RTL-Serie "Alles was zählt". Beide machten ihre Liebe erst im vergangenen Jahr zum Valentinstag publik. Acht Monate später verkündete Erol Sander zusammen mit seiner neuen Liebe die Babynews.



Für sie zog er vom Starnberger See nach Köln, wo sich beide nun ein gemeinsames Familiennest aufbauen. "Wir haben eine schöne Wohnung am Stadtwald gefunden", so Erol Sander im Bild-Interview.