"Heute ist Vasektomie-Tag": So beginnt Komas Insta-Story. Es zeigt den Musiker im Auto auf dem Weg in die Klinik. Danach gibt es ein paar Schnappschüsse und am Ende die Zusammenfassung in Unterhose und mit gehobenem Daumen: "10 von 10 Punkten - ich kann es nur empfehlen."



Offenbar waren auch die Schmerzen des kleinen Eingriffs für Koma aushaltbar. "Das ist auf jeden Fall besser, als zum Zahnarzt zu gehen", schreibt der Musiker.