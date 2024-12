"Wir fühlen uns wie betäubt" - Gustav Schäfer, Schlagzeuger der Band "Tokio Hotel", spricht vielen Menschen in Magdeburg und ganz Deutschland aus der Seele. Mit seiner Familie ist er am Freitag (20.12.) dem mutmaßlichen Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt nur knapp entkommen. Mindestens fünf Menschen kamen bei dem Angriff ums Leben, mehr als 200 wurden verletzt.

In seiner Instagram-Story teilt der 36-Jährige Bilder von seinem Weihnachtsmarktbesuch. Der gebürtige Magdeburger war kurz vor dem Anschlag mit seiner Frau Linda und der gemeinsamen Tochter auf dem Weihnachtsmarkt. Am Morgen nach dem Anschlag erklärt er in einer weiteren Story: