Am Set in Erfurt fühlt sich André Rieu sichtlich wohl. Und das, obwohl es seine erste echte Schauspiel-Szene ist. Berührungs-Ängste? Gibt es nicht! Vor allem, weil André Rieu viele aus dem Team schon ziemlich gut kennt!

André Rieu und seine Frau Marjorie sind seit Jahren große Fans der ARD-Serie "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte"! Während der Pandemie hatte der Orchester-Chef sich auf sein Schloss im niederländischen Maastricht zurückgezogen. Endlich mal Zeit zu Hause - gemütliche Fernseh-Stunden mit Marjorie inklusive. Und so entdeckten die beiden das Ärzte-Team aus Erfurt, dem sie bis heute die Treue halten und keine Folge verpassen:

Inzwischen ist der Kontakt mehr als herzlich: André Rieu lädt die Schauspielerinnen und Schauspieler der Erfolgsserie gern mal zu Konzerten ein, wenn er in Deutschland gastiert - in Köln waren schon die "jungen Ärzte" Mirkka Pigulla, Horst Günter Marx und Philipp Danne zu Gast.



In Berlin nutzte auch Marijam Agischewa alias "Professorin Patzelt" die Chance für ein Treffen. Mit dabei: ihre Tochter. Die ist nun "ein absoluter André-Rieu-Fan" lacht die Schauspielerin.



Wie das gesamte Serien-Team ist sie "sehr stolz", einen so berühmten Fan zu haben und begrüßt ihn mit einer herzlichen Umarmung in "ihrem" Krankenhaus.