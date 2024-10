Aus den magischen Sommerkonzerten in Maastricht wurde 2020 nichts. Coronabedingt musste André Rieu die Highlights für Walzerfans absagen. Nicht nur für sie war das traurig, auch der Geiger litt darunter. "Es kostet viel mehr Mühe als normalerweise, um gute Laune zu behalten. Ich habe auch eine riesige Verantwortung für 120 Leute im Dienst. Die müssen jeden Monat ihr Gehalt bekommen", so Rieu damals zu BRISANT.

Auch wenn der Walzerkönig Pandemie-bedingt lange nicht auftreten durfte, wurde ihm nicht langweilig. Statt vor Publikum zu spielen, stand Rieu mit seiner ganzen Leidenschaft am Backofen. "Plötzlich kam das so über mich. Ich dachte, ich muss was machen, das positiv ist. Und dann habe ich angefangen zu backen. Jeden Tag einen neuen Kuchen, den ich noch nie gemacht habe", so Rieu.