Florian Silbereisen hat es wieder geschafft! Der Schlagerkönig der Besinnlichkeit hat mit seinem Adventsfest der 100.000 Lichter die Stars der Volks- und Schlagermusik auf eine Bühne geholt und mit ihnen die Adventszeit eingeläutet. Eine durfte da natürlich nicht fehlen!

Helene Fischer singt Kinderlieder für Rolf Zuckowski

Extra aus Düsseldorf angereist, wird Helene Fischer von ihrem Ex-Freund Florian Silbereisen unter großem Applaus auf der Bühne begrüßt. Sie ist der Überraschungsgast für Liedermacher Rolf Zuckowski und singt ihm zu Ehren einige seiner beliebtesten und bekanntesten Kinderlieder. Der Sänger feiert in diesem Jahr 60-jähriges Bühnenjubiläum und steht deshalb selbst mit seiner Tochter Anuschka auf der Bühne.

Ganz im Sinne der Tradition des "Adventsfestes der 100.000 Lichter" darf natürlich auch Rolf Zuckowskis Klassiker "In der Weihnachtsbäckerei" nicht fehlen. Dafür wirft sich Helene Fischer sogar eine Schürze über und legt Hand an den Plätzchenteig, während sie auf der Bühne das Kinderlied trällert. Fast schon zu Tränen gerührt sagt Rolf Zuckowski dann an die Sängerin gewandt: "Wie schön, dass ich geboren bin, sonst hätte ich das hier alles nicht erlebt."



Neben vielen lieben Worten, gibt es auch das ein odere andere Bussi von Helene Fischer und Florian Silbereisen. Ein Anblick, der die Herzen der Schlagerfans höher schlagen lässt. Immerhin galten die beiden zehn Jahre lang als das Traumpaar der Schlagerszene.

Thomas Gottschalk stiehlt Florian Silbereisen (ganz kurz) die Show

So viel Liebe und Besinnlichkeit nimmt selbst Stinkstiefel Thomas Gottschalk den Wind aus den Segeln. Der Moderator und Entertainer versucht sich beim Adventsfest als Geschichtenonkel und trägt eine selbstgeschriebene Weihnachtsgeschichte mit der einen oder anderen Anekdote aus dem Hause Gottschalk vor.

Selbst mir bleibt heute jede Bösartigkeit im Halse stecken. Ich hab ja immer 'ne große Klappe, aber ich muss sagen, ich bin heute in ausgesprochen friedlicher Stimmung hier. Thomas Gottschalk

Nach der kurzen Geschichtseinlage übernimmt Thomas Gottschalk kurzerhand die Moderation, überhäuft das Publikum mit überschwänglichen Komplimenten und gibt zu, dass nicht alles was er so sagt, "ein Treffer" ist. Gerade noch rechtzeitig übergibt er dann den Staffelstab an Florian Silbereisen, um den nächsten Auftritt anzukündigen.

Schneeballschlacht, Geschenkideen und süße Duette der Schlagerstars

Auch sonst ist einiges los auf der Bühne des großen Adventsfestes! Inka Bause tobt sich bei einer Schneeballschlacht mit Kunstschnee aus, Ross Antony und Paul Reeves sorgen mit albernen Truthahn-Kostümen und witzigen Geschenkideen für viel Gelächter im Publikum, Andy Borg singt zusammen mit einem Gospelchor "Merry Christmas", DJ Ötzi liefert sich ein herzerwärmendes Duett mit seiner Tochter Lisa-Marie.

Für WIncent Weiss könnte es "jeden Tag Weihnachten sein", Ella Endlich singt "All I Want For Christmas", Andrea Berg bezaubert das Publikum mit einem pompösen Federkleid und möchte sogern unterm Mistelzweig geküsst werden - und überall rieselt leise der Kunstschnee von der Decke.

Und natürlich darf einer an diesem Abend nicht fehlen: Thomas Anders. Der Sänger steht für mehrere Duette mit seinem Kumpel Florian Silbereisen auf der Bühne. Bromance at its best!

