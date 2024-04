Scientology ist eine Religion, die in den 1950ern von Science-Fiction Autor Lafayette Ron Hubbard gegründet wurde und mittlerweile Anhänger auf der ganzen Welt hat. Scientologen glauben, dass der Mensch aus Körper, Verstand und einem unsterblichen, geistigen Wesen, dem "Thetan", besteht. Im Grunde sei der Mensch gut, werde aber durch schlechte Erfahrungen aus der Vergangenheit, sogenannten "Engrammen", daran gehindert, sein volles Potenzial zu entfalten und würde deshalb negativ handeln. Mit Methoden aus der Dianetik sollen diese "Engramme" aufgelöst werden. Damit möchte Scientology seinen Anhängern helfen, ihr Leben zu verbessern und zu einem perfekt funktionierenden Menschen, dem "Clear", zu werden.

Nicht-Scientologen sind nach Hubbards Theorie "Aberrierte", die negativ handeln und damit eine potenzielle Gefahr für die Gesellschaft darstellen. Das Ziel ist deshalb, möglichst viele Menschen für die Religion anzuwerben und so eine neue gesellschaftliche Ordnung nach Vorstellung der Scientologen zu schaffen - einen "Clear Planet".

In Deutschland wird die Scientology-Organisation seit 1997 in einigen Bundesländern vom Verfassungsschutz beobachtet. Kritik an der Organisation gibt es aus verschiedenen Gründen:



Umgang mit Mitgliedern: Scientology wird von vielen Aussteigern vorgeworfen, dass sie ihre Mitglieder unterdrückt, manipuliert und finanziell ausbeutet.