Plötzlich Prinzessin: Wie auch Prinzessin Kate oder Prinzessin Victorias Ehemann Prinz Daniel ist Sofia bürgerlicher Abstammung. Die Verlobung von Sofia Hellqvist mit Prinz Carl Philip 2014 wurde von der Öffentlichkeit daher mit großem Interesse verfolgt - schließlich war Sofia früher Model und ließ sich sogar für ein Männermagazin ("Slitz") ablichten. Doch Sofia hat gezeigt, dass sie sich gut in die königliche Familie einfügt, was auch ihrer Leidenschaft für wohltätige Arbeit zu verdanken ist, insbesondere ihrem Engagement für Kinderrechte. Während der Pandemie 2020 arbeitete Sofia auch ehrenamtlich im Krankenhaus "Sophiahemmet", dessen Ehrenvorsitzende sie ist.



Sportlich aktiv: Sofia liebt Sport. Während ihrer Zeit in New York arbeitete sie als Yogalehrerin, auch Wintersport hat es ihr angetan: Prinzessin Sofia begeistert sich für Wintersport und Skifahren und hat sogar den Tjejvasan-Langlauf (30 km) der Frauen und den Stafettvasan-Staffellauf (90 km) absolviert.



Bonus-Überraschung: Dass Prinzessin Sofia Kinder liebt, zeigen schon ihre belegten Uni-Kurse, zu denen Kinder- und Jugendstudien oder die UN-Kinderrechtskonvention gehörten. Auch "Project Playground" unterstützt Kinder in Schweden und Südafrika. Und auch eigene Kinder waren schnell Thema bei Sofia und ihrem Carl Philip: Schon wenige Monate nach der Hochzeit 2015 kündigte sich der erste Nachwuchs an - und dann kamen noch zwei kleine Prinzen.



Nach den drei Söhnen Alexander, Gabriel und Julian dachte das Paar eigentlich, die Familie sei komplett. Doch daraus wurde nichts: Ihre vierte Schwangerschaft sei eine Überraschung gewesen, sagte Sofia in einem Interview mit der "Vogue Scandinavia": "Vielleicht war es nicht geplant, aber jetzt sind wir sehr, sehr aufgeregt. Vor allem die Kinder." Die kleine Ines (geboren im Februar 2025) ist nun also das royale "Bonus-Baby".