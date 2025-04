Die letzte Taufe war übrigens die von Ines' Bruder Prinz Julian. Sie fand am 14. August 2021 in der Schlosskirche von Drottningholm bei Stockholm statt. Julian kam am 26. März 2021 zur Welt, zwischen Geburt und Taufe lagen etwa viereinhalb Monate. Sollte es ein Muster geben, rechnet die Zeitschrift "Hänt" vor, könnte die Taufe von Prinzessin Ines dann vielleicht im Juli stattfinden, da sie im Februar geboren wurde.