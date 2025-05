Natürlich ist es Tradition, dass Mitglieder des Königshauses eine militärische Ausbildung absolvieren. So war es bei Christians Vater Frederik und auch bei seiner Großmutter, Königin Margrethe. Doch Christians Armeezeit ist in Zeiten des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine etwas Besonderes, und sein Engagement soll offenbar ein Zeichen sein an alle jungen Däninnen und Dänen.



Hintergrund: Ab 2026 können in Dänemark auch junge Frauen zum Wehrdienst eingezogen werden. Neu ist außerdem, dass der Grundwehrdienst von vier auf elf Monate verlängert wird. Hätte Christian jetzt "nur" seinen Grundwehrdienst abgeleistet, wäre das ein fatales Zeichen gewesen.