Die Fotos stammen aus dem Frühjahr und zeigen die Kronprinzessin bei den Vorbereitungen für ihren Offizierslehrgang, den Victoria seit August an der schwedischen Verteidigungsuniversität absolviert. In voller Militärmontur musste Victoria beim Stockholmer Marineregiment ihre bisherigen Fähigkeiten auffrischen und erweitern. Die hochprofessionell anmutenden Bilder machen deutlich, dass Victoria in Sachen Camouflage kein unbeschriebenes Blatt ist.



Bereits 2003 stand die damals 26-jährige Victoria beim Militär ihre Prinzessin. Während der Grundausbildung bei den schwedischen Streitkräften feilte sie an ihrer körperlichen Fitness und ihrem taktischen Geschick. 21 Jahre später robbt Victoria wieder durch den Schlamm.