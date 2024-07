Taylor Swift und Prinz William kennen sich bereits seit einigen Jahren. 2013 standen sie bei der "Centrepoint Charity Gala" gemeinsam mit Jon Bon Jovi auf der Bühne. Zusammen haben sie spontan "Livin' on a Prayer" gesungen.21.06.2024 | 42. Geburtstag von Prinz William: So emotional gratulieren Kate und Charles

Mit einem Schnappschuss, der fröhlicher kaum ausfallen könnte, gratuliert Prinzessin Kate ihrem Liebsten zum 42. Geburtstag. "Happy Birthday, Papa, wir lieben dich so sehr", schreibt die Prinzessin von Wales dazu - und krönt ihre Worte mit einem virtuellen Küsschen.



Barfuß, Hand in Hand und in legere Sommergarderobe in Union-Jack-Farben gekleidet, hopsen Prinz William und die drei gemeinsamen Kids fröhlich und sportiv über eine Düne.



Ein Bild, das Prinzessin Kate nicht ohne Grund gewählt hat: Zeigt es doch einmal mehr einen modernen und volksnahen Thronfolger, der seinen Kids auch in schwierigen Zeiten Halt gibt. Ein starkes Signal, denn sowohl Mama Catherine als auch Großvater Charles kämpfen derzeit gegen ihre Krebserkrankung an.



Auch König Charles lässt das Wiegenfest seines Erstgeborenen nicht unkommentiert verstreichen: Der Buckingham-Palast gratuliert in einer Story mit einem innigen Vater-Sohn-Foto aus lange vergangenen Tagen. Auch das stilvolle Schwarz-weiß-Bild drückt vor allem eines aus: Zusammenhalt und Verbundenheit.

15.06.2024 | Deshalb stellt Mette-Marit ihren Instagram-Account auf privat

Seit 2014 teilt Mette-Marit auf Instagram private Momente aus dem Leben einer Kronprinzessin. Damit ist jetzt Schluss! Denn neuerdings ist ihr Profil nicht mehr für jeden einsehbar, sondern auf "privat" umgestellt, das fiel der norwegischen Zeitung "Se og Hør" kürzlich auf.



Nun können nur noch ihre rund 279.000 Follower sehen, was die norwegische Prinzessin aus ihrem Leben preisgibt. Auch die Kommentarfunktion soll, anders als früher, mittlerweile eingeschränkt sein. Aber, warum?



"Gala" fragte beim norwegischen Palast nach. Deren Begründung: "Dieses Instagram-Profil ist seit 2021 inaktiv. Heute sind die Beiträge aller Mitglieder der königlichen Familie unter @detnorskekongehus gesammelt." Ein Blick auf Mette-Marits-Profil zeigt, dass tatsächlich seit 2021 keine neuen Postings erschienen sind. Warum es jetzt aber nicht mehr für Jedermann einsehbar ist, darauf geht der Palast nicht ein.



Ganz so neu scheint das Deaktivieren von Instagram-Accounts in der royalen Welt jedenfalls nicht zu sein. Vor knapp einem Jahr verschwand ganz plötzlich und ohne Ankündigung der Account von Charlène von Monaco. In einem Interview erklärte sie später die Gründe: Sie wolle die Privatsphäre ihrer Zwillinge schützen. Auch die Royals in Monaco nutzen mittlerweile lieber einen gemeinsamen Account für den Austausch mit ihren Fans.

Bildrechte: picture alliance/dpa/NTB | Lise Åserud

13.06.2024 | Diesen Job von Charles hätte Camilla auch gerne

Das Garden Museum in London ist ein ganz besonderer Ort. Hier wird englische Gartenbaukunst gefeiert und die englischen Royals sind auch immer mal wieder zu Besuch. König Charles ist sogar Schirmherr des Museums - und das gefällt Queen Camilla gar nicht! Sie ist sogar neidisch auf diesen Posten ihres Ehemannes.



"Ich weiß, dass mein Mann der Schirmherr ist, aber vielleicht muss ich ihm einen Stups geben, ich würde ihm das gerne abknöpfen", beichtete Camilla augenzwinkernd nun bei einem Besuch im Museum. Es war bereits ihr dritter dieses Jahr! Camilla meint es also ernst.



Charles aber meint es mit seiner Liebe zur Natur auch ernst und will diesen schönen Posten wohl auch nicht abgeben. Wie die beiden dieses Schirmherren-Problem lösen wollen? Man darf gespannt sein...

Bildrechte: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Arthur Edwards

10.06.2024 | Diesen Tipp hat Prinz Williams Sohn Louis für das englische EM-Team

Am Freitag (14.6.) beginnt die Fußball-EM in Deutschland. Mit dabei: das englische Team, dem Experten durchaus den Titel zutrauen. Kurz vor der Abreise der "Three Lions" um Superstar Harry Kane hat Prinz William die Mannschaft besucht - und vorher seine Kinder nach einem Ratschlag gefragt, den er den Kickern mit auf den Weg geben soll.



Die Antwort von Prinz Louis: Doppelt so viel essen wie sonst! Dann klappt das auch mit einem Sieg.



"Ich sehe Euch schon, wie ihr mit riesigen Bäuchen und Seitenstechen auf dem Spielfeld steht, also denke ich, dass ihr die Ratschläge meiner Jüngsten vielleicht mit Vorsicht genießen solltet", relativierte William aber gleich den "Tipp" seines Nachwuchses. Sicher ist sicher.