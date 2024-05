Her Time to Shine? Vielleicht ist Stéphanie ein Vorbild für die nächste Generation. Sowohl Pauline als auch Alexandre haben - aus royaler Sicht - unkonventionelle Karriere-Wege eingeschlagen.



Auch Stéphanie probierte sich in ihrer Jugend aus und wandelte nicht immer auf herrschaftlichen Faden. Lange Zeit galt sie als Enfant terrible der Fürstenfamilie. Mit dem Song "Irresistible" sang sie sich in die Charts dieser Welt. In einem Café verköstigte Stéphanie die noble Jetset-Gesellschaft. Mit einem eigenen Jeansladen machte sie sogar kurzzeitig in Mode - stilecht in der monegassischen Rue Grimaldi.



Damals von der Presse als "wilde Prinzessin" abgestempelt, wird jetzt Stéphanie für ihre jüngste Model-Aktion gefeiert. Royal-Fans kommentieren:



"Stéphanie sieht so fit und fabelhaft aus!"



"So eine coole und wunderschöne Prinzessin!"



"Stéphanie sieht aus wie Superwoman!"



Früher verpönt, heute gefeiert. War Stéphanie vielleicht einfach ihrer Zeit voraus?