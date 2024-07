Schöner Wohnen im königlichen Hofstall?

In der schwedischen Heimat wollte Madeleines Familie eigentlich erst eine frisch renovierte Wohnung in den königlichen Stallungen in Stockholms Innenstadt beziehen.



Doch da Planänderungen bei Madeleine an der Tagesordnung stehen, geht es wohl doch weiter aufs schwedische Land hinaus.



Die Prinzessin soll sich laut "Svensk Damtidning" in eine viktorianische Villa aus dem Baujahr 1860 verliebt haben.

So herrschaftlich ist Madeleines neue Bleibe

Madeleines angebliches neues Zuhause befindet sich auf dem Anwesen von Schloss Ulriksdal in der Gemeinde Solna bei Stockholm - Grund und Boden ihrer Eltern Silvia und Carl Gustaf.



Die Eckdaten: 395 Quadratmeter Wohnfläche, zwölf Zimmer, Stallungen, Tennisplatz, Gästehaus und ein 1,2 Hektar großer Garten.



Stimmen die Gerüchte, würde Madeleine damit endgültig in den Schoß ihrer Familie zurückkehren: Schwester Victoria lebt auf Schloss Haga in Solna - nur einen Steinwurf entfernt.

Bildrechte: dana press

Madeleines US-Domizil kam am 1. April diesen Jahres unter den Hammer. Die 600-Quadratmeter-Villa ging für 6.995.000 Dollar weg. Eigentlich wollten Madeleine und Chris 7,57 Mio. Dollar für ihr Zuhause haben. Ein wahrer Immobilien-Schnapper also.

Rückblick: Royales Umzugs-Wirrwarr