2022 geriet Kronprinzessin Amalia ins Visier der "Mocro-Maffia". Daraufhin flüchtete die Thronfolgerin ins Ausland, tauchte in Madrid fast ein Jahr unter - lange Zeit unbemerkt von der Öffentlichkeit. Am "Koningsdag", dem Geburtstag ihres Vaters, brach Amalia ihr Schweigen und sprach erstmals über die vielleicht prägendste Zeit ihres bisherigen Lebens.

Willem-Alexander und Máxima verbindet mit Felipe und Letizia nicht nur der royale Rang: Ihre Töchter Leonor und Alexia gingen in Wales zusammen aufs Internat. Die beiden Königspaare saßen bei der Abschlussfeier ihrer Kinder sogar Seite an Seite.

Auch wenn der Anlass für ihren Spanien-Aufenthalt dramatisch war: Amalia kann ihrer "Flucht" auch etwas Gutes abgewinnen. In Madrid konnte sie ein "wenig mehr Freiheit" genießen und auch einmal unbemerkt durch die Straßen schlendern. Ein fast normales Leben, das Amalia in den Niederlanden so nicht führen kann.



"Spanien ist eine wirklich schöne Erfahrung", schwärmt die Kronprinzessin. Allerdings feilt sie noch an ihren Sprachkenntnissen: "Ich spreche ein bisschen Spanisch, aber ich arbeite daran, hoffentlich wird es von Tag zu Tag besser."