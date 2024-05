Endlich: Bei Prinzessin Madeleine stehen alle Zeichen auf Umzug - jetzt wirklich. Nachdem sich der Palast lange in Schweigen hüllte und höchstens mal ein paar lauwarme Andeutungen fallen ließ, spricht Hofsprecherin Margareta Thorgren jetzt Klartext - zumindest fast.

Prinzessin Madeleine und ihre Familie sind dabei, nach Hause zu ziehen, sie werden später im Sommer ankommen. Margareta Thorgren "Svensk Damtidning"

Royales Umzugs-Wirrwarr

Das schwedische Volk wartet schon seit Jahren auf die Rückkehr der Prinzessin. Eigentlich wollte Madeleine mit Ehemann Chris O'Neill und den drei gemeinsamen Kindern bereits im August 2023 von Miami nach Schweden ziehen.



Vom Hof hieß es damals: "Prinzessin Leonore und Prinz Nicolas werden im Herbst in Stockholm eingeschult. Prinzessin Adrienne wird die Vorschule besuchen."



Doch dann wurde der Umzug in letzter Sekunde gecancelt - aus "persönlichen Gründen", wie Hofinformationschefin Margareta Thorgren gegenüber "Expressen" betonte. "Der Grund ist weder eine Migrationsfrage, noch der Verkauf des Hauses oder etwas Ähnliches. Es ist einfach so, dass die Zeit für die Familie, mit allem, was ein Umzug mit sich bringt, etwas zu kurz war."



Doch ist das vielleicht nur die halbe Wahrheit?

Crasht Chris O'Neill den schwedischen Neuanfang?

Royal-Experte Herman Lindqvist behauptet gegenüber der schwedischen "Hänt", dass vor allem Chris O'Neill nicht ganz unschuldig an den Verzögerungen sein soll. Mehr noch: Er würde die Pläne regelrecht "blockieren". "Wahrscheinlich liegt es daran, dass er einfach nicht wie ein königlicher Gefangener im Schloss leben will", so Herman Lindqvist.



Stockholm sei Chris O'Neill - der London und L.A. gewohnt ist - einfach zu klein. "Sobald er 300 Meter geht, wird er von Leuten angestarrt, die ständig wissen, wer er ist." Ein Leben im Rampenlicht sei für Chris O'Neill "unerträglich".

Endlich! Madeleines US-Domizil verkauft - für diesen "Spottpreis"

Immerhin: Eine würdige Residenz sollen Madeleine und Chris O'Neill schon gefunden haben - müssen sie auch: Ihr US-Domizil kam am 1. April unter den Hammer, kein Aprilscherz! Die 600-Quadratmeter-Villa wurde für 6.995.000 Dollar verkauft - fast 600.000 Dollar weniger als der ursprünglich angepeilte Preis. Eigentlich wollten Madeleine und Chris 7,57 Mio. Dollar für ihr Zuhause haben. Ein wahrer Immobilien-Schnapper also.



Dabei hat Madeleines Bleibe einiges zu bieten: Die Villa liegt in Pinecrest, einem Nobelort mit nur 18.300 Einwohnern im Süden von Florida - beste Lage!

Schöner Wohnen im königlichen Hofstall?

In der schwedischen Heimat wollte Madeleines Familie eigentlich erst eine frisch renovierte Wohnung in den königlichen Stallungen in Stockholms Innenstadt beziehen.



Doch da Planänderungen bei Madeleine an der Tagesordnung stehen, geht es wohl doch weiter aufs schwedische Land hinaus.



Die Prinzessin soll sich laut "Svensk Damtidning" in eine viktorianische Villa aus dem Baujahr 1860 verliebt haben.

So herrschaftlich ist Madeleines neue Bleibe

Madeleines angeblich neues Zuhause befindet sich auf dem Anwesen von Schloss Ulriksdal in der Gemeinde Solna bei Stockholm - Grund und Boden ihrer Eltern Silvia und Carl Gustaf.



Die Eckdaten: 395 Quadratmeter Wohnfläche, zwölf Zimmer, Stallungen, Tennisplatz, Gästehaus und ein 1,2 Hektar großer Garten.



Madeleine kehrt damit endgültig in den Schoß ihrer Familie zurück: Schwester Victoria lebt auf Schloss Haga in Solna - nur einen Steinwurf entfernt.