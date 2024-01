Doppel-Geburtstag in Dänemark: Heute, am 8. Januar, feiern die Zwillinge Prinz Vincent und Prinzessin Josephine ihren 13. Geburtstag. Die Nesthäkchen von Frederik und Mary sind nun also ganz offiziell Teenager - und das hat auch Folgen für den Alltag der kleinen Royals.

Den Followern auf Instagram fällt vor allem Josephines Ähnlichkeit zu ihrer großen Schwester, aber auch zu Mama Mary auf. "Oh mein Gott, sie kommt so nach Mary und Isabella", kommentiert nicht nur ein Royal-Fan.

Der Geburtstag der beiden fällt in turbulente Zeiten: In nur wenigen Tagen, am 14. Januar, übernehmen Mary und Frederik die dänische Krone.



Nicht nur, dass Vincent und Josephine nun noch selbstständiger werden und öfter auf ihre Eltern verzichten müssen. Die Geschwister rücken auch in der Thronfolge nach vorn (Platz drei und vier).



Das Rampenlicht richtet sich somit immer mehr auf sie. Die Proklamation wird dabei eine Art Feuertaufe werden. Denn dann präsentiert sich die neue Königsfamilie dem dänischen Volk.