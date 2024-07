Neue Fotos zeigen den ältesten Sohn von Prinzessin Mette-Marit in inniger Umarmung mit der jungen Frau am Strand. Veröffentlicht wurde der Schnappschuss von dem 27-Jährigen in seiner Instagram-Story, die 24 Stunden lang zu sehen war. Zu dem Strandfoto schreibt Marius Borg Høiby die Worte: "noch glücklicher".



Auf dem Foto tragen er und Rebecca Neoprenanzüge. Der Grund: Die beiden sind Kitesurfen am Meer, wie auf dem neuesten Instagrampost von Rebecca Helberg Arntsen zu sehen ist. Keine ungewöhnliche Aktion für ein Date, immerhin gibt es auf ihrer Instagramseite einige Story-Highlights, in denen sich das Paar gemeinsam beim Wellenreiten, Skifahren und Tanzen zeigt.