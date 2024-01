Das hatten selbst Kenner des dänischen Königshauses so nicht erwartet: Die dänische Königin Margrethe II. will abdanken - und das schon bald! Sie wolle am 14. Januar 2024, genau 52 Jahre nach ihrer Thronbesteigung, als Regentin zurücktreten, sagte die 83-Jährige völlig überraschend in ihrer Neujahrsansprache.



Das Zepter will Margrethe an ihren Sohn Frederik (55) übergeben. Er soll als König Frederik X. künftig an der Spitze des Landes stehen.