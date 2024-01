Königin Margrethe legt am 14. Januar das Zepter nieder. Ziehen König Carl Gustaf von Schweden und König Harald von Norwegen nach?

Margrethe dankt ab - Carl Gustaf und Harald auch?

50 Jahre sitzt Carl Gustaf nun schon auf den schwedischen Thron - im Rücken Victoria, die Nummer zwei der Thronfolge. Bestens vorbereitet steht sie schon in den Startlöchern - und genau dort soll sie vorerst auch bleiben, wenn es nach Carl Gustaf geht. Denn an Abdankung denkt der König nicht - auch wenn er Margrethe versteht, wie der Palast mitteilen lässt.

Der König hat großen Respekt und Verständnis für die Entscheidung von Königin Margrethe, den Thron an Kronprinz Frederik abzugeben. schwedisches Königshaus dänischer TV-Sender "TV2"

Ansonsten schweigt der Palast und verweist lediglich auf Carl Gustafs Rede zum 50. Thronjubiläum. Darin betonte der Monarch: "Es ist meine Hoffnung, dass ich jetzt und in den kommenden Jahren weiterhin unserem Schweden dienen kann. Sowohl in Höhen als auch in Tiefen. In guten Zeiten, aber auch in Zeiten großer Herausforderungen."



Bedeutet: Carl Gustaf bleibt König. Sein Großvater und Vorgänger Gustav VI. Adolf trug die Krone bis ins hohe Alter von 91 Jahren. Ihm folgte direkt der 27-jährige Carl Gustaf, da sein Vater bereits verstorben war.

Der norwegische Palast schweigt bisher beharrlich zum Thema Thronwechsel. Kronprinz Haakon reagiert auf Nachfragen von Journalisten sogar auffallend patzig.



Vom TV-Sender "TV2" gefragt, ob er einen Kommentar zu Margrethes Abdankung abgeben wolle, sagte er nur. "Wow, ich glaube, wir verschieben das auf ein anderes Mal." Ein wunder Punkt?

Royale Rente: Wer wusste Bescheid?

Interessant: Der Gedanke an eine Abdankung rumorte anscheinend schon lange in Margrethe - obwohl sie in der Vergangenheit stets betonte, dass sie bis zu ihrem Tod Königin bleiben wolle. Tatsächlich dankte in Dänemark schon jahrhundertelang kein Monarch ab. Eine komplett neue Situation für die Dänen.



Überraschend ist, dass bis zu Margrethes Neujahrsansprache kein Detail durchsickerte - und das, obwohl einige Vertraute eingeweiht waren. Darunter auch König Carl Gustaf, wie die schwedische Hofinformationschefin Margareta Thorgren gegenüber der schwedischen Zeitung "Expressen" verriet: Demnach habe Margrethe persönlich mit ihrem Royal-Kollegen gesprochen und ihn über ihre Entscheidung informiert.

Margrethes Beweggründe

In ihrer Rede betonte Margrethe, dass die vergangenen 52 Jahre auf dem Thron Spuren hinterlassen haben.



Margrethe hat einen hohen Anspruch an sich als Regentin. Sie gesteht sich ein, dass sie nicht mehr so viel schafft, wie noch vor einigen Jahren. Die Gebrechen nehmen zu und vielleicht führte letztendlich Margrethes Rücken-Op im Februar 2023 für ein Umdenken. Ein sehr zeitgemäßer Gedanke - passend zu einer stets zeitgemäßen und modernen Königin.



Vorbild könnte Königin Beatrice der Niederlande sein, die bereits 2013 die Verantwortung an die nächste Generation weitergab.

Abdankungen sind im 21. Jahrhundert längst kein Tabu mehr. Es ist also nicht völlig undenkbar, dass auch andere Monarchen nachziehen.