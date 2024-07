Back to the 80s - Zeitreise royal! In den wilden 80er-Jahren beherrschte das Grimaldi-Trio um Caroline, Albert und Stephanie die Gazetten. Skandalöse Affären, dramatische Lovestorys, extravagante Looks und der eine oder andere Fehltritt inklusive. Drei Jahrzehnte später gönnen sich die Monegassen einen kleinen Throwback-Moment - zumindest modisch gesehen.

Für die "Fight AIDS"-Jubiläumsgala warfen sich Stephanie und Albert in Schale. So weit, so gut. Doch das Styling war diesmal alles andere als königlich-elegant. Das Motto des Abends? "80er Jahre".



Also griffen die Grimaldi-Geschwister zu knallbunten Retro-Looks. Stephanie setzte auf schwarze Glanz-Leggings, Taillengürtel, einen roten Kurzblazer und erinnerte so ein klitzekleines bisschen an Olivia Newton-John in "Grease".



Albert griff zu einem neonfarbenen Logo-Shirt. Und auch die nächste Generation beherrscht das Fashion-Game: Stephanies Töchter Pauline und Camille brillierten an der Seite ihrer Mama.



Ziemlich cool, diese Fürstenfamilie!