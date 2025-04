Nationalfeiertag vs. Papstbegräbnis - Terminkollision bei den niederländischen Königs!



Was für eine Zwickmühle für Willem-Alexander und Máxima: Beide Ereignisse fallen ausgerechnet auf den 26. April. Am Ende entschied sich das Königspaar für den traditionellen "Koningsdag" (Königstag), der jedes Jahr anlässlich des Geburtstags von Willem-Alexander (evangelisch) gefeiert wird. Diesmal in der 60.000-Seelen-Gemeinde Doetinchem.