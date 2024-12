Zuletzt waren neue Vorwürfe zu mehreren mutmaßlichen Sexualdelikten bekannt geworden, die Høiby bestreitet. Im Zuge der neuen Vorwürfe wurde er für eine Woche in Untersuchungshaft genommen, am 27. November aber wieder auf freien Fuß gesetzt. Danach begab sich Høiby nach Angaben seines Anwalts direkt in Behandlung.

Marius Borg Høiby wurde in der Nacht vom 4. August 2024 nach einem gewalttätigen Zwischenfall in Frogner, einem Stadtteil von Oslo, festgenommen. Gegen Marius wurden seitdem zahlreiche Anschuldigungen erhoben, darunter Körperverletzung, häusliche Gewalt, Sachbeschädigung und Drohungen.



In den Fällen, in denen Høiby angeklagt wurde, gibt es laut NRK insgesamt sechs mutmaßliche Opfer, fünf Frauen und einen Mann.