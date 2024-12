Die Anzeige wurde von der Polizei selbst erstattet, nachdem Beamte Videomaterial gefunden hatten, das ihrer Meinung nach beide Vorfälle zeigt. Der Anwalt von Marius Borg Høiby äußerte sich zu dem Videomaterial und erklärte, wenn man "das Video und die Bilder im Zusammenhang betrachtet, sieht man, dass keine Straftat begangen wurde".



Das würden auch andere Beweise in diesem Fall zeigen. Daher hätte es keine Anklage geben dürfen, so der Anwalt. Die junge Frau habe auch angegeben, ein intimes Verhältnis mit dem Sohn von Prinzessin Mette-Marit gehabt zu haben. Marius Borg Høiby habe von ihr zuvor die Erlaubnis erhalten, sie zu filmen.



Nach Angaben seines Anwalts befindet sich der 27-Jährige derzeit in Behandlung. Er sei fest entschlossen, seine Rehabilitation fortzusetzen, so der Anwalt von Marius Borg Høiby.