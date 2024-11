Gleichzeitig gab die Polizei bekannt, dass Ermittlungen wegen eines weiteren möglichen Sexualdelikts aufgenommen worden seien. Nähere Angaben wurden nicht gemacht. Laut Kruszewski wurde Høiby zudem mit einem Besuchsverbot für zwei Frauen belegt. Der 27-Jährige war am vergangenen Mittwoch für eine Woche in Untersuchungshaft genommen worden. Zuvor waren neue Vorwürfe über zwei mutmaßliche Sexualdelikte bekannt geworden - es sind die bislang schwersten Anschuldigungen gegen ihn.

Konkret geht es um sexuellen Umgang ohne Geschlechtsverkehr mit einer Frau, die nicht in der Lage gewesen sein soll, sich der Handlung zu widersetzen. Wie Strafverfolger Kruszewski am vergangenen Mittwoch mitteilte, wird Høiby ein zweites Sexualdelikt dieser Art vorgeworfen. Das Osloer Bezirksgericht hatte daraufhin entschieden, Høiby für eine Woche in Untersuchungshaft zu nehmen, verbunden mit einem Brief- und Besuchsverbot.