König und Krebspatient: Charles lässt sich nicht unterkriegen. Im Februar 2024 wurde bekannt, dass der Monarch an Krebs erkrankt ist – nur 18 Monate nach seinem Amtsantritt. Seitdem ist er in Behandlung. Trotz – oder gerade wegen – dieses Schicksalsschlags sieht Charles das Gute in allem.



Am Mittwoch empfingen er und Camilla im Buckingham Palace die Mitarbeiter gemeinnütziger Krebsorganisationen, um ihnen "für ihre unermüdliche Arbeit zu danken, Menschen bei der Diagnose zu unterstützen und sie für präventive Maßnahmen zu sensibilisieren". Ein Termin, der Charles nachdenklich stimmte.



Auf Instagram richtet der König emotionale Worte an Menschen, die Ähnliches durchmachen wie er: