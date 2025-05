Und Harry so?



Natürlich zieht Meghan ihre Kinder nicht alleine groß. Ihr Mann Harry sei eine große Unterstützung, erzählte sie kürzlich am Rande einer Veranstaltung. "Dieser Mann liebt mich so sehr", schwärmt Meghan nun wiederholt in der "Jamie Kern Lima Show". Mit ihm sieht sie sich am Ziel ihrer Träume: