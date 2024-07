Rosé gehört zu den Lieblingsdrinks von Herzogin Meghan, wie sie selbst früher auf ihrem Blog "The Tig" schrieb. Deshalb ist es wohl weniger überraschend, dass es solch einen jetzt auch in ihrem neuen Shop geben soll. Und was für ein Zufall, dass man daraus sogar einen Frosé - der soll nämlich laut einer Insider-Quelle der DailyMail Meghans Lieblingscocktail sein.