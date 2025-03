Es sind die kleinen, intimen Momente, die die Fans von Herzogin Meghan und Prinz Harry so lieben. Die 43-Jährige gewährt anlässlich des Weltfrauentags einen seltenen Einblick in ihr Familienleben.



Auf ihrer Instagram-Seite postete sie eine Reihe von Schnappschüssen, die auch sie selbst in verschiedenen Lebensphasen zeigen. Ein Foto sticht dabei besonders hervor: Darauf hält Prinz Harry seine kleine Tochter Lilibet liebevoll im Arm und drückt ihr zärtlich einen Kuss aufs Haar.



Dazu schreibt Meghan: "Alles Gute zum Weltfrauentag! Wir feiern die starken Frauen um uns herum und die Mädchen mit Träumen, die zu Frauen mit einer Vision werden." Eine Botschaft, die wohl nicht nur berühren, sondern auch inspirieren soll!